Австрия импортировала из Турции сталь на сумму около $25 млн

БАКУ /Trend/ - В январе–июле 2021 года экспорт стали из Турции в Австрию вырос на 64,1 процента по сравнению с показателем аналогичного периода 2020 года, составив 24,262 миллиона долларов.

Об этом сообщили Trend во вторник в министерстве торговли Турции.

В июле 2021 года объем экспорта стали из Турции в Австрию достиг 3,383 миллиона долларов, что на 55,4 процента больше, чем в июле прошлого года.

Отметим, что Турция в январе–июле 2021 года увеличила экспорт стали на 56,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 10,944 миллиарда долларов.

В июле Турция экспортировала сталь на 1,743 миллиарда долларов, что на 68,6 процента больше показателя июля 2020 года.

За последние 12 месяцев (июль 2020 - июль 2021) турецкий экспорт стали составил 16,569 миллиарда долларов.

(Редактор: Натаван Эфендиева)