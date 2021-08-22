Еще 357 граждан Турции эвакуированы из Афганистана
БАКУ /Trend/ - Продолжается эвакуация граждан Турции из Афганистана после того, как движение «Талибан» установило контроль над страной.
Как сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, еще 357 человек прилетели в Стамбул самолетом Turkish Airlines.
Согласно информации, они были доставлены в столицу Пакистана Исламабад на военно-транспортном самолете ВВС Турции, а оттуда – в Стамбул самолетом компании Turkish Airlines.
Операция по эвакуации граждан Турции из Афганистана продолжается.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Азербайджан сможет вернуться к прежней ситуации в туризме в 2023–2024 гг. – Госагентство по туризму (Эксклюзив)
Лента новостей
Узбекистан и USAID договорились о расширении сотрудничества для поддержки развития сельского хозяйства
Президенты России и Казахстана обсудили проблемы региональной безопасности в контексте ситуации в Афганистане
Узбекистан одобрил государственную регистрацию вакцины против коронавируса производства компании Jurabek Laboratories
В Азербайджане утвержден перечень медучреждений по трансплантации, импорту и экспорту донорских органов
Центры DOST в Баку начинают прием обращений членов семей шехидов и раненых участников Отечественной войны
Министр обороны Азербайджана принял участие в церемонии выпуска «Базового курса морских коммандос» (ФОТО/ВИДЕО)