Еще 357 граждан Турции эвакуированы из Афганистана

БАКУ /Trend/ - Продолжается эвакуация граждан Турции из Афганистана после того, как движение «Талибан» установило контроль над страной.

Как сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, еще 357 человек прилетели в Стамбул самолетом Turkish Airlines.

Согласно информации, они были доставлены в столицу Пакистана Исламабад на военно-транспортном самолете ВВС Турции, а оттуда – в Стамбул самолетом компании Turkish Airlines.

Операция по эвакуации граждан Турции из Афганистана продолжается.