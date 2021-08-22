Эрдоган и Джонсон обсудили Афганистан

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Об этом говорится в сообщении Управления по связям с общественностью АП Турции, передает Trend со ссылкой на Анадолу.

Обсуждена ситуация, сложившаяся в Афганистане.

В ходе беседы президент Эрдоган отметил, что Турция могла бы продолжить нести ответственность за обеспечение безопасности кабульским аэропортом, если для этого будут созданы подходящие условия.

Турецкий лидер подчеркнул, что на данный момент приоритетом для Турции в Афганистане является эвакуация своих граждан из этой страны.