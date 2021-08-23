Растет экспорт мебели из Турции на мировые рынки

БАКУ /Trend/ - Турция в январе – июле 2021 года увеличила экспорт мебели и древесины на 23,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 3,720 миллиарда долларов.

Об этом сообщили Trend в турецком министерстве торговли.

В июле Турция экспортировала мебель и древесину на 506,593 миллиона долларов, что на один процент меньше показателя аналогичного месяца 2020 года.

За последние 12 месяцев (июль 2020 – июль 2021) турецкий экспорт мебели и древесины составил 6,282 миллиарда долларов.

(Редактор: Натаван Эфендиева)