Растет экспорт мебели из Турции на мировые рынки
БАКУ /Trend/ - Турция в январе – июле 2021 года увеличила экспорт мебели и древесины на 23,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 3,720 миллиарда долларов.
Об этом сообщили Trend в турецком министерстве торговли.
В июле Турция экспортировала мебель и древесину на 506,593 миллиона долларов, что на один процент меньше показателя аналогичного месяца 2020 года.
За последние 12 месяцев (июль 2020 – июль 2021) турецкий экспорт мебели и древесины составил 6,282 миллиарда долларов.
(Редактор: Натаван Эфендиева)
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