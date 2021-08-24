Грузия увеличила импорт мебели и древесины из Турции почти на 20%
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Кулинарной Facebook группе “Азербайджанская Кухня и не только” исполнилось 10 лет! К поздравлениям присоединились знаменитости (ВИДЕО)
Имеются хорошие предпосылки для интенсивного взаимодействия экономик Азербайджана и Узбекистана – министерство
В Баку продлен срок выплаты срочных надбавок медработникам, оказывающим услуги инфицированным COVID-19
Остаток средств, привлеченных Центробанком Азербайджана посредством размещения нот, превысил 500 млн манатов