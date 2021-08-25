Началась эвакуация ВС Турции из Афганистана

БАКУ /Trend/ - Началась эвакуация Вооруженных сил Турции из Афганистана, сообщает Trend со ссылкой на министерство национальной обороны Турции.

В министерстве сообщили, что после оценки ситуации и текущих условий началась эвакуация ВС Турции.

"Вооруженные силы Турции возвращаются на свою родину с чувством гордости за успешное выполнение возложенной на них задачи", - отметили в министерстве.

В минообороны добавили, что на военных самолетах ВС Турции было эвакуировано 1129 мирных жителей.