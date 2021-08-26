Назначен вице-президент Управления по связям с общественностью администрации президента Турции

Турция 26 августа 2021 07:34 (UTC+04:00)
Назначен вице-президент Управления по связям с общественностью администрации президента Турции

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о назначении Эврена Башара вице-президентом Управления по связям общественностью администрации президента Турции.

Соответствующий документ был опубликован в официальном правительственном вестнике Resmi gazete, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, данная должность являлась вакантной.

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