Турция увеличила экспорт автомобилей

БАКУ /Trend/ - Турция в январе – июле 2021 года увеличила экспорт автомобилей на 26,1 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 16,376 миллиарда долларов.

Об этом сообщили Trend в турецком министерстве торговли.

При этом в июле Турция экспортировала автомобили на 1,995 миллиарда долларов, что на 9,3 процента меньше показателя июля 2020 года.

За последние 12 месяцев (июль 2020 - июль 2021) экспорт турецких автомобилей составил 28,932 миллиарда долларов.

(Редактор: Натаван Эфендиева)