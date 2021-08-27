Талибы предложили передать аэропорт Кабула в управление Турции - Эрдоган

БАКУ /Trend/ - Основным приоритетом для Турции в нынешней ситуации в Афганистане является эвакуация ее граждан.

Об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции перед началом визита в Боснию и Герцеговину, сообщает в пятницу Trend.

«Эвакуация наших граждан и личного состава вооруженных сил в Афганистане продолжается и будет завершена в кратчайшие сроки», - сказал президент.

По его словам, есть предложения по передаче в управление аэропорта Кабула.

«При необходимости мы можем пойти на переговоры со всеми. Переговоры между движением «Талибан» и Турцией в ее посольстве в Кабуле длились три с половиной часа. Талибы предложили передать кабульский аэропорт в управление Турции. Решения по этому поводу пока не принято», - сказал Эрдоган.

(Автор: Орхан Набиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)