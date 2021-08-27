Армения получила положительные сигналы от Турции по установлению мира в регионе-Пашинян
Армения получила некоторые положительные сигналы от Турции по установлению мира в регионе. Об этом в пятницу на заседании правительства заявил премьер-министр республики Никол Пашинян, пишет Trend со со ссылкой на ТАСС.
"Возвращаясь к повестке установления мира в регионе, я должен сказать, что мы получили некоторые позитивные публичные сигналы из Турции. Мы оценим эти сигналы, мы ответим на положительные сигналы положительными сигналами", - сказал он.
Отметим , что ранее в МИД Турции заявили что , без решения нагорно-карабахского конфликта и речи быть не может о нормализации отношений между Турцией и Арменией.
Напомним, что Турция закрыла границы с Арменией в ответ на оккупацию азербайджанских территорий.
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