Аннулирование всех незаконных документов было и остается важнейшей задачей дипмиссии Азербайджана во Франции, Шуша – это особая тема - посол Рахман Мустафаев

Турция 27 августа 2021 13:35 (UTC+04:00)
Аннулирование всех незаконных документов было и остается важнейшей задачей дипмиссии Азербайджана во Франции, Шуша – это особая тема - посол Рахман Мустафаев

БАКУ /Trend/ - Аннулирование всех незаконных документов было и остается важнейшей задачей посольства Азербайджана во Франции. Шуша – это особая тема.

Апелляционный административный суд Лиона отклонил апелляции проармянских мэров ряда городов Франции и подтвердил аннулирование незаконных «хартий о дружбе» с Шушой и Ходжавендом. АМИ Trend представляет интервью с послом Азербайджана во Франции Рахманом Мустафаевым в связи с этим вопросом.

- Господин посол, в СМИ Азербайджана появилась информация о том, что Апелляционный административный суд французского города Лион принял недавно в пользу Азербайджана три решения, связанных с аннулированием ранее подписанных незаконных «соглашений о сотрудничестве» между французскими городами Сант-Этьен, Бург-лес-Валанс и Десине-Шарпье с ранее оккупированными городами Шуша и Ходжавенд. О чем конкретно идет речь?

На протяжении 2013-2020 годов французскими органами местного самоуправления разных уровней (регионы, департаменты, города, коммуны) было принято в общей сложности 28 незаконных актов (хартии, декларации, резолюции, заявления и т.д.), связанных с ранее оккупированными территориями Азербайджана.

Особенно в этом плане «отличился» регион Оверн-рон-Альп, столицей которого является город Лион. На его долю приходятся 15 незаконных документов о сотрудничестве с ранее оккупированными территориями. Это третий по площади (70 тысяч квадратных километров) и второй по численности населения (восемь миллионов человек) регион Франции. По территории, как видите, он немного уступает Азербайджану. Это также крупнейшая экономика Франции – по ВВП регион занимает седьмое место в Европе. Именно здесь проживает большая часть французских армян. И, соответственно, именно здесь антиазербайджанская кампания принимает, скажем откровенно, наиболее враждебные и агрессивные формы.

Города Сант-Этьен, Бург-лес-Валанс и Десине-Шарпье находятся именно в этом регионе.

Их мэры подписали (Бург-лес-Валанс - 5 октября 2014 г., Десине-Шарпье - 25 сентября 2017 г. и Сант-Этьен - 21 октября 2018 г.) с представителями сепаратистского режима ранее оккупированной Шуши и Ходжавенда так называемые «хартии о сотрудничестве». В результате работы, проведенной посольством совместно с его адвокатами, и при активной поддержке соответствующих структур Администрации Президента и МИД Азербайджана Административные трибуналы Гренобля (6 июня 2019 г.) и Лиона (19 сентября 2019 г.) аннулировали эти незаконные соглашения.

Под давлением армянской общины мэры трех указанных городов в августе, сентябре и ноябре 2019 года подали апелляции.

Несколько дней назад мы получили официальное уведомление о том, что 24 июня 2021 года Апелляционный административный суд Лиона отклонил все три апелляции и оставил в силе прежние решения об аннулировании незаконных хартий.

- В одном из предыдущих интервью вы говорили, что вопрос об аннулировании незаконных соглашений с Шушой был приоритетной задачей посольства.

- Аннулирование всех незаконных документов было и остается важнейшей задачей посольства Азербайджана во Франции, так как Шуша – это особая тема.

Мы не могли допустить попыток легализации оккупации нашего города Шуша со стороны франко-армянских дашнаков, АСАЛовцев и проармянских французских политиков.

- Какое значение имеют, по вашему мнению, решения Апелляционного административного суда Лиона?

- Прежде всего, это решение высшей судебной инстанции, которое поставило точку в данном вопросе.

Так называемые «хартии о дружбе» с никем не признанным сепаратистским режимом аннулированы, их подписание противоречило конституции Франции и нарушало ее международные обязательства, таков «язык» документа.

Во-вторых, важно отметить, что Апелляционный административный суд Лиона – это третий после Парижа и Версаля апелляционный суд Франции, его решения имеют огромный вес, значение и влияние на политические и юридические круги этой страны. Напомню, что ранее 19 ноября 2020 года Апелляционный административный суд Версаля уже отклонил апелляцию по одному из незаконных документов. Поэтому мы считаем, что создана прочная юридическая база по недопущению принятия подобных незаконных актов в будущем в отношении территории Азербайджана. И, наконец, это решение имеет важное символическое значение. Лион наряду с Парижем и Марселем является одной из трех «столиц» армянской диаспоры Франции. Здесь она вела огромную кампанию, чтобы сорвать наши усилия по аннулированию незаконных актов. Здесь президент региона Лоран Воке, мэры ведущих городов, многие депутаты и сенаторы как от оппозиционных партий, так и от правящего движения «Вперед, Республика!» занимают враждебную позицию по отношению к нашей стране.

Именно в Лионе имел место вопиющий, крайне редко встречающийся в межгосударственной практике эпизод, за который Франция должна была покраснеть от стыда – после рабочего визита в Лион 21-22 февраля 2019 года азербайджанской делегации во главе с министром сельского хозяйства вице-мэр Лиона Джордж Кепенекян заявил для прессы, что «Лион не сотрудничал и никогда не будет сотрудничать с Азербайджаном». К сожалению, тогда МИД Франции никак не отреагировал на эту безобразную выходку.

Вот в такой атмосфере приходилось вести работу. Но в итоге именно в этом городе Апелляционный административный суд вынес три решения в нашу пользу. И всем нашим недоброжелателям придется смириться с ними и научиться, наконец, уважать законы собственной страны.

- Вы указали на юридические аспекты, а какими могут быть политические последствия июньских решений Лионского суда об отклонении апелляций?

- Во всех трех решениях Апелляционного административного суда Лиона содержится ссылка на то, что так называемые «хартии о дружбе» с никем не признанным сепаратистским режимом противоречат французскому законодательству и международным обязательствам Франции. Поэтому мы рассчитываем на то, что МИД и МВД Франции – два министерства, которые по закону призваны обеспечивать соблюдение региональными властями и органами местного самоуправления международных обязательств, будут более внимательны к данному вопросу. Ждем от них четкой позиции в поддержку суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ Азербайджана и конкретных шагов по аннулированию оставшихся незаконных актов.

Во Франции очень популярны дискуссии о необходимости уважения «республиканских ценностей» и принципов «правового государства». Почему бы армянской диаспоре Франции и ее лоббистам в местных и центральных органах власти не начать, наконец, уважать эти ценности и принципы?

- Господин посол, в связи с этим наш последний вопрос - вы отметили, что в течение последних 7 лет органами местного самоуправления Франции было принято 28 незаконных актов в отношении Азербайджана. Каков сейчас статус этих документов?

Благодаря проделанной работе 10 незаконных хартий и соглашений уже аннулированы судами разных инстанций, из них по четырем делам была отклонена апелляция.

Иски по трем незаконным хартиям находятся в судах, в двух случаях префекты отказываются обращаться в суды с исками об аннулировании из-за срока давности. По остальным 13 незаконными актам, которые были приняты во время второй Карабахской войны, мы продолжаем работу с целью довести их до соответствующих судов. Решения Лионского апелляционного суда помогут нам в этой работе.

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