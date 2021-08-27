Во всех провинциях Турции снизился уровень риска заражения COVID-19

Турция 27 августа 2021 22:15 (UTC+04:00)
Во всех провинциях Турции снизился уровень риска заражения COVID-19

БАКУ /Trend/ - Турецкая провинция Шанлыурфа, находившаяся в "красной зоне" заражения COVID-19, вышла из данной "зоны" благодаря улучшению темпом вакцинации в провинции.

Об этом заявил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, ранее уровень вакцинации в провинции в течение длительного времени были ниже 55 процентов.

В связи с низким уровнем вакцинации власти провинции были вынуждены мобилизовать все усилия, чтобы повысить ее уровень, который на 18 августа составил лишь 47,8 процента.

Местные органы здравоохранения открыли пункты вакцинации по всей провинции, а мобильные бригады были отправлены в отдаленные районы и деревни для вакцинации на дому. Губернаторство провинции развернуло кампанию, проводя лотерею для вакцинированных и раздавая победителям различные подарки.

Мобильные медицинские бригады ездят по провинции на транспортных средствах с громкоговорителями, призывая людей пройти вакцинацию на турецком, курдском и арабском языках - трех языках, на которых обычно говорят в Шанлыурфе.

Шанлыурфа оставалась единственной провинцией с низким уровнем вакцинации. Таким образом, теперь во всех провинции Турции уровень риска заражения коронавирусом снизился.

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