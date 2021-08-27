В Афганистане остается лишь небольшой техперсонал Турции - Эрдоган

Турция готова и далее прилагать усилия для поддержки Боснии и Герцеговины.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с председателем Президиума Боснии и Герцеговины Желько Комшичем в пятницу в Сараево, передает Trend со ссылкой на Анадолу.

По словам турецкого лидера, Анкара придает особо значение связям с Боснией и Герцеговиной, которая является «ключом к региональной безопасности».

«Турция готова довести товарооборот с Боснией до уровня в 1 млрд евро в год. Уверен, что позиции Боснии и Герцеговины на мировой арене могут быть намного более весомыми, и мы готовы в этом помочь», - сказал президент.

Глава турецкого государства далее остановился на теме Афганистана.

«Державы, претендующие на право самых сильных государств мира, вывели свои контингенты [из Афганистана], далеко не так как об этом заявлялось» - сказал президент.

Комментируя вывод войск США из Афганистана, Эрдоган отметил, что попытки оставить страны лицом к лицу с террористическими организациями сопряжены с тяжелыми последствиями.

Турецкий лидер привел пример кровавого теракта в районе международного аэропорта Кабула. Президент Турции отметил, что по последним данным, число жертв взрывов в афганской столице достигло 170.

Президент напомнил, что ответственность за теракт в афганской столице взяло на себя ответвление террористической организации ДЕАШ.

Он подчеркнул, что Турция на деле ведет наиболее эффективную и решительную борьбу с этой террористической организацией.

Эрдоган привлек внимание и к эвакуации турецких граждан из Афганистана.

«Мы эвакуировали всех гражданских лиц из числа турецких граждан. В настоящее время в Афганистане остается лишь небольшое число технического персонала. Все остальные возвращены», - констатировал президент.