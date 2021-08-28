В ДТП в Турции погибли четыре человека
БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Маниса произошло столкновение автобуса с микроавтобусом, перевозившим рабочий персонал, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Согласно информации, инцидент произошел на дороге Салихли-Алашехир.
В результате ДТП погибли четыре человека, шесть человек пострадали.
Все пострадавшие были госпитализированы. По факту происшествия начато расследование.
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