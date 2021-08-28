Изменена дата проведения Гран-при Турции Формулы 1

БАКУ /Trend/ - 16-й этап чемпионата мира Формулы-1 - Гран-при Турции состоится 10 октября вместо 3 октября.

Как сообщает Trend со ссылкой на YeniŞafak, гоночный уик-энд, который планировалось провести в Intercity Istanbul Park 1-3 октября, был перенесен на 8-10 октября из-за обязательного 10-дневного карантина для возвращающихся из Турции.

Отметим, что гран-при Турции, который планировалось провести 11-13 июня, был отменен из-за ограничений на поездки из-за Covid-19, но позже был снова включен в календарь.