Чавушоглу и Блинкен обсудили ситуацию в Афганистане

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном по телефону ситуацию в Афганистане, передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

В числе других вопросов были рассмотрены мероприятия по эвакуации из страны иностранцев и афганских беженцев и сотрудничество в Афганистане.