Вмешательство извне не решит проблем региона - Чавушоглу

Турция не смирится с присутствием террористов РКК в Ираке и готова оказывать всяческую поддержку Багдаду в борьбе с этой террористической организацией.

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, выступая в субботу на Багдадской конференции по сотрудничеству и партнерству, передает Trend со ссылкой на Анадолу.

Глава турецкой дипломатии заверил, что Анкара продолжит оказывать поддержку Ираку с целью обеспечения стабильности в стране, а также акцентировал внимание на партнерских отношениях между двумя странами.

«Турция готова внести вклад и в реализацию проектов по развитию и восстановлению Ирака, в том числе в строительство автомагистрали и железной дороги от Фишабура до Багдада, восстановление транспортных путей между Багдадом и Басрой, создание организованной промышленной зоны в Мосуле, содействие развитию порта Фав /Басра, инициативам в сфере ирригации и управления водными ресурсами. Без обеспечения безопасности нет и экономического развития», - сказал Чавушоглу.

Глава МИД Турции подчеркнул, что терроризм не должен иметь места в будущем Ирака и региона в целом.

«Террористические организации представляют угрозу для безопасности нашего региона. Турция борется одновременно с несколькими кровавыми структурами, такими, как: ДЕАШ, РКК/YPG и FETO. Нам хорошо знакомо подлое лицо терроризма. Анкара не допустит присутствия террористов РКК в Ираке и ожидает от стран региона и всех дружественных государств поддержки в этом вопросе», - отметил глава дипломатии.

Чавушоглу подчеркнул, что вмешательство извне не решит проблем региона.