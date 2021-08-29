Азербайджан с начала года незначительно увеличил импорт стали из Турции

БАКУ /Trend/ - В январе–июле 2021 года экспорт стали из Турции в Азербайджан вырос на 0,5 процента по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года - до 56,138 миллиона долларов.

Об этом сообщили Trend в министерстве торговли Турции.

В июле 2021 года экспорт стали из Турции в Азербайджан достиг 7,943 миллиона долларов, что на 18,9 процента меньше показателя аналогичного периода прошлого года.

Отметим, что Турция в январе – июле 2021 года в целом увеличила экспорт стали на 56,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 10,944 миллиарда долларов.

В июле Турция экспортировала сталь на 1,743 миллиарда долларов, что на 68,6 процента больше показателя аналогичного месяца 2020 года.

В последние 12 месяцев (июль 2020 - июль 2021 годов) турецкий экспорт стали составил 16,569 миллиарда долларов.

(Редактор: Константин Шапиро)