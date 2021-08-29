Иран импортировал турецкую продукцию горнодобывающей промышленности на более чем $47 млн

БАКУ /Trend/ - В январе – июле 2021 года Турция увеличила экспорт продукции горнодобывающей промышленности в Иран в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 47,815 миллиона долларов.

Об этом сообщили Trend в министерстве торговли Турции.

В июле экспорт продукции горнодобывающей промышленности из Турции в Иран вырос на 5,6 процента по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 6,892 миллиона долларов.

Турция в январе - июле в целом увеличила экспорт продукции горнодобывающей промышленности на 48,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 3,294 миллиарда долларов.

В июле Турция экспортировала продукцию горнодобывающей промышленности на 477,787 миллиона долларов, что на 28,3 процента больше показателя аналогичного месяца 2020 года.

В последние 12 месяцев (июль 2020 - июль 2021 годов) турецкий экспорт продукции горнодобывающей промышленности составил 5,342 миллиарда долларов.

(Редактор: Константин Шапиро)