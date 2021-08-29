Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал условие нормализации отношений с Арменией.

Об этом турецкий лидер сказал в беседе с журналистами в личном самолете после возвращения из Боснии и Герцеговины, передает Trend со ссылкой на Анадолу.

Касаясь темы взаимоотношений Анкары и Еревана, Эрдоган отметил, что место односторонних обвинений должны занять реалистичные подходы.

«Если Ереван готов двигаться в этом направлении, Анкара может начать работу над постепенной нормализацией отношений с Арменией», - подчеркнул глава государства.