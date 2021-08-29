Эрдоган назвал условие нормализации отношений с Арменией
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал условие нормализации отношений с Арменией.
Об этом турецкий лидер сказал в беседе с журналистами в личном самолете после возвращения из Боснии и Герцеговины, передает Trend со ссылкой на Анадолу.
Касаясь темы взаимоотношений Анкары и Еревана, Эрдоган отметил, что место односторонних обвинений должны занять реалистичные подходы.
«Если Ереван готов двигаться в этом направлении, Анкара может начать работу над постепенной нормализацией отношений с Арменией», - подчеркнул глава государства.
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