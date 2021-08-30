Благодаря БПЛА Akıncı Турция вошла в тройку мировых лидеров

Благодаря ударному беспилотнику Akıncı Турция вошла в тройку мировых лидеров в разработке данной технологии. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Анадолу, президент Реджеп Тайип Эрдоган сказал на церемонии передачи на вооружение ВС Турции ударных БПЛА Akıncı.

Церемония состоялась в районе Чорлу провинции Текирдаг на северо-западе Турции.

Глава государства привлек внимание к успехам турецкой оборонной промышленности.

«За короткий срок Турция довела уровень национализации в сфере оборонпрома с 20 до 80 процентов. Это одно из величайших достижений в истории республики», - подчеркнул турецкий лидер.

С созданием БПЛА Akıncı в мире начнутся совсем иные дискуссии на данную тему, уверен Эрдоган.

Глава государства сообщил, что Турция экспортирует БПЛА Bayraktar TB2 в Украину, Катар и Азербайджан.

Подписаны и готовятся новые экспортные соглашения, в очереди на поставки турецких ударных БПЛА ожидает довольно много стран, проинформировал президент.

«Следующая цель Турции - разработать ударные БПЛА, которые смогут взлетать и садиться на наши собственные авианосцы с короткой взлетно-посадочной полосой (ВПП). Уверен, Турция сможет добиться и этой цели, и мы будем иметь возможность использовать наши ударные беспилотники в иностранных [военных] миссиях», - сказал президент.

В Анкаре полны решимости сделать Турцию лидером в сфере технологий беспилотного истребителя, подчеркнул Эрдоган.