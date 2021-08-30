На внутренних авиарейсах в Турции вводится обязательное ПЦР-тестирование
Турецкая авиакомпания Turkish Airlines ввела обязательное ПЦР-тестирование с 6 сентября для пассажиров, путешествующих на внутренних рейсах.
Об этом, как передает Trend со ссылкой на Анадолу, сообщил в Twitter генеральный директор Turkish Airlines Билал Экши.
По его словам, в соответствии с циркуляром Министерства внутренних дел Турции с 6 сентября у пассажиров всех внутренних рейсов будет требоваться негативный тест на коронавирус.
Соответствующее решение касается также путешествий на междугородних автобусах и поездах.
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