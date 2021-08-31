Турция достигла высот в военном строительстве

За последние десятилетия Вооруженным силам Турции и военно-промышленному комплексу страны удалось сделать огромный рывок в своем развитии.

Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии вручения дипломов выпускникам Морской и Военно-воздушной академии при Национальном университете обороны, передает Trend со ссылкой на Анадолу.

“Вооруженные силы Турции благодаря новому видению, включающему изменение модели обучения, достигли положения, которое вызывает восхищение во всем мире”, - констатировал турецкий лидер.

По его словам, Турция стала страной, способной производить различную продукцию оборонпрома, включая танки, артиллерийские установки, ракеты, радары, бомбы и винтовки, которые превосходят зарубежные аналоги.

“Успешное применение турецких ударных БПЛА во многих конфликтных зонах от Сирии до Карабаха, а также в борьбе с терроризмом, сегодня на устах всего мира”, - заявил глава государства.

Президент Эрдоган вновь заявил о бесперспективности намерений определенных кругов помешать успешному развитию Турции. “Никто не сможет помешать строительству великой и могущественной Турции, которая стала символом 2023 года, 100-летия нашей республики”, - сказал он.

По словам президента, цель попыток дестабилизировать страну, нарушить единство турецкого народа, ослабить мощь и бросить тень на репутацию турецкого государства состоит в том, чтобы снова "вывести Турцию из игры".