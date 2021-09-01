Турция увеличила экспорт в страны ОИС
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Экспорт в Россию овощей и фруктов с повышенным содержанием пестицидов станет невозможен – АПБ Азербайджана
Проект закона «О платежных услугах и системах» представлен на рассмотрение в Кабмин Азербайджана – ЦБ
На обязательное non-life страхование в Азербайджане приходится порядка четверти всех страховых сборов
Азербайджан одержал победу, и сейчас не существует никакой Минской группы ОБСЕ – российский политолог
Любой способ монетизации газовых ресурсов Туркменистана будет иметь положительное влияние - Оксфордский институт