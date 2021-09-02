Турция вышла на второе место в мире по темпам роста ВВП - Эрдоган

Во втором квартале текущего года экономика Турции выросла на 21,7 процента в реальном выражении, что сделало ее второй по темпам роста экономикой в мире.

Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии в Академия жандармерии и береговой охраны, передает Trend со ссылкой на Анадолу.

“Обнародованные сегодня показатели роста за второй квартал текущего года еще раз продемонстрировали динамизм, производственную мощь и устойчивость турецкой экономики”, - сказал турецкий лидер.

По его словам, благодаря успешному экспорту дефицит текущего счета в Турции упал ниже 30 млрд долларов. “Занятость достигла самого высокого уровня за последние 35 месяцев”, -добавил глава государства.

Президент Эрдоган подчеркнул, что сегодняшняя Турция осуществляет независимую политику во всех областях. “Турция ведет борьбу с терроризмом, не спрашивая разрешения у кого-либо, то же самое касается принятия решений в сфере политики, экономики и реформ”, - сказал, в частности, глава государства.