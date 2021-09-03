БПЛА Akıncı полетит с посланием президента Эрдогана

Ударный беспилотник Bayraktar AKINCI TİHA, разработанный турецкой компанией Baykar полностью за счет отечественных ресурсов, будет функционировать с программным обеспечением, содержащим послание, написанным президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом для будущих поколений, передает Trend со ссылкой на Анадолу.

Согласно сообщению Управления по связям с общественностью АП Турции, специальное сообщение президента Эрдогана было добавлено во встроенное программное обеспечение компьютерной системы управления беспилотником перед летным испытанием Bayraktar Akıncı TİHA 6 декабря 2019 года.

Во встроенное программное обеспечение также включена версия текста, переведенная в "шестнадцатеричный код".

«Благодаря достигнутому нами успеху мы продемонстрировали всему миру способность турецкого народа производить и эксплуатировать высокотехнологичные системы. Беспилотные летательные аппараты серии BAYRAKTAR, разработанные компанией Baykar в рамках проекта, осуществляемого под руководством Управления оборонной промышленности, являются одним из самых успешных достижений в этом направлении. Я искренне верю, что наша молодежь воплотит в жизнь видения 2053 и 2071 годов на основе мощной инфраструктуры, которую мы создали во всех областях, от демократии до экономики и в первую очередь в сфере технологий. Поздравляю всех, кто внес свой вклад в эту работу, которая вышла на новый уровень с проектом Akıncı TİHA», - говорится в послании турецкого лидера.

Беспилотный аппарат, разработанный компанией Baykar, обладает оригинальным дизайном, а все комплектующие и система данных произведены в Турции. Разработчики внедрили в AKINCI до ста компьютерных систем. Взлетная масса БПЛА составляет 6 тонн. Полезная нагрузка - 1,5 тонны.

Благодаря отечественному радару AESA Bayraktar AKINCI TİHA может выполнять задачи с высокой ситуационной осведомленностью. Он также способен выполнять некоторые задачи F-16.

Разработка беспилотника началась в 2017 году и уже 6 декабря 2019 года состоялся первый тестовый полет. Передача первой партии Bayraktar AKINCI TİHA на вооружение ВС завершена в воскресенье, 29 августа 2021 года.

Беспилотник, оснащенный метеорологическим радаром и многоцелевым воздушным радаром, станет лидером в своем классе.