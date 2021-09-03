Турция не имеет возможности принять еще беженцев - представитель АКП

Пресс-секретарь AKП Омер Челик после очередного заседания партии сказал, что Турция не имеет возможность принять новый поток беженцев из Афганистана.

Челик отметил: «Турция не имеет возможности принять еще один поток беженцев. Турция - не та страна, которая кого-нибудь привлечет к ответственности, и не срана где кто-то умрет от голода. Мы прелостерегаем от кризиса и призываем каждого политически и экономически правильно оценить ситуацию».