В Турции введено свыше 96 млн доз вакцины от COVID-19

В рамках стартовавшей в Турции с 14 января кампании массовой вакцинации было введено более 96,3 млн доз вакцины против COVID-19. Об этом говорится в сообщении Минздрава республики, передает Trend со ссылкой на Анадолу.

По данным ведомства, в общей сложности свыше 49,1 млн человек получили первые дозы, а более 38 млн граждан прошли полную вакцинацию.

За прошедшие сутки от опасной болезни выздоровели еще 14 527 пациентов.

Зафиксировано еще 22 857 случаев заражения и 276 летальных исхода.

Пандемия началась с обнаружения в конце декабря 2019 года в городе Ухань провинции Хубэй центрального Китая первых случаев пневмонии неизвестного происхождения.

31 декабря 2019 года власти Китая проинформировали о вспышке неизвестной пневмонии Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).