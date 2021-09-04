В Стамбуле произошел пожар на пластиковом заводе
БАКУ /Trend/ - В Стамбуле вспыхнул пожар на пластиковом заводе, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Согласно информации, инцидент на заводе по производству каучука произошел в районе Силиври.
На место происшествия отправлено большое количество пожарных бригад, полицейских и медицинских бригад из Силиври и близлежащих районов.
Работы по тушению пожара на заводе, который расположен на площади 10 тысяч квадратных метров, продолжаются.
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