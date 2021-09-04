Президент Турции утвердил даты вступления в силу ряда соглашений с Азербайджаном (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утвердил даты вступления в силу трех соглашений, подписанных с Азербайджаном, передает в субботу Trend со ссылкой на официальный вестник турецкого правительства - Resmi Gazete.

Сообщается, что утверждены даты вступления в силу подписанного 25 февраля 2020 году в Баку "Соглашения о сотрудничестве между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Турецкой Республики в области энергетики и горно-промысловой промышленности", подписанного 31 октября 2017 года в азербайджанской столице "Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Турецкой Республики о сотрудничестве в области оборонной промышленности" и 25 апреля 2018 года в Анкаре - "Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Турецкой Республики об учреждении, механизме работы и деятельности центров культуры".

Таким образом, документы считаются вступившими в силу с 29, 21 апреля и 30 марта 2021 года соответственно.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)