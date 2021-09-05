Экспорт легковых автомобилей из Турции достиг рекорда за август

Экспорт продукции автомобильной промышленности Турции в августе текущего года вырос по сравнению с тем же месяцем прошлого года на 57 процентов - до 2,4 млрд долларов. Доля автопрома в общем турецком экспорте составила 12,8 процента.

Об этом, как передает Trend со ссылкой на Anadolu, сообщили в Союзе экспортеров автомобильной промышленности Улудаг (OİB).

Автомобильная промышленность на протяжении 15 лет удерживает лидерство в экспортной корзине Турции.

В январе-августе экспорт продукции рассматриваемого сектора составил 18,8 млрд долларов при росте 29 процентов в годовом исчислении.

Наибольшие поставки в прошлом месяце были осуществлены в Германию – 311,2 млн долларов (+ 23 процента), Великобританию – 297,4 млн долларов (+211 процентов), Францию – 260 млн долларов (+76 процентов), Словению – 185,6 млн долларов (+174 процента), Италию – 179 млн долларов (+53 процента).

В период пандемии в странах Европы вырос спрос на легковые автомобили.

Рост экспорта легковых автомобилей из Турции в Германию составил в прошлом месяце 89 процентов по сравнению с августом 2020 года, во Францию – 123 процента, в Великобританию – 204 процента, в Словению – 88 процентов, в Италию – 30 процентов, в Испанию – 35 процентов, в Польшу – 64 процента.

В разрезе регионов лидерство по закупкам автомобильной продукции из Турции сохраняют страны Евросоюза с долей 62,8 процента.

Экспорт в страны ЕС вырос в отчетный месяц на 49 процентов, европейские страны вне Евросоюза – на 162 процента, в страны Африки – на 47 процентов.

По словам председателя Совета директоров OİB Барана Челика, благодаря сезонным факторам и росту спроса на легковые автомобили в прошлом месяце в экспорте данной продукции был установлен рекорд за август. По всем категориям продукции достигнут двузначный рост.