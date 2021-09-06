Свыше 24 тыс. человек выздоровели от коронавируса в Турции за сутки

БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 269 человек.

Об этом, как передает Trend, сообщили в министерстве здравоохранения страны.

Согласно информации, за последние сутки в стране проведено 279 063 теста, положительными на наличие вируса оказался результат 19 391 теста.

За прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 24 289 человек.