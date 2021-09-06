У берегов Турции произошло землетрясение
БАКУ /Trend/ - В Эгейском море произошло землетрясение магнитудой 4,1.
Об этом сообщает Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями Турции (AFAD), передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Согласно информации, эпицентр подземных толчков располагался в 63 километрах от района Мармарис турецкой провинции Мугла. Очаг землетрясения залегал на глубине 7,45 километра.
О разрушениях или пострадавших не сообщается.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Информация о преднамеренном поджоге пастбищ азербайджанскими военнослужащими не соответствует действительности – Минобороны
В городах Украины большой интерес вызвала презентация поэмы Низами Гянджеви "Лейли и Меджнун" (ФОТО)
Уверен, что в ближайшее время будут организованы рейсы и в другие аэропорты на территории Карабаха – капитан самолета
Стоматологические клиники являются причиной еще большего распространения инфекционных заболеваний – Минздрав
Главы государств Центральной Азии приняли Совместное заявление по итогам Консультативной встречи в Авазе
Помощник принца Чарльза пытался помочь обеспечить рыцарское звание и британское гражданство миллиардеру из ОАЭ