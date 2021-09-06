У берегов Турции произошло землетрясение

БАКУ /Trend/ - В Эгейском море произошло землетрясение магнитудой 4,1.

Об этом сообщает Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями Турции (AFAD), передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, эпицентр подземных толчков располагался в 63 километрах от района Мармарис турецкой провинции Мугла. Очаг землетрясения залегал на глубине 7,45 километра.

О разрушениях или пострадавших не сообщается.