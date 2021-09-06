Турция увеличила экспорт ковров почти на 40%

Турция 6 сентября 2021 12:34 (UTC+04:00)
Турция увеличила экспорт ковров почти на 40%
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