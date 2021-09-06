Полицейское управление Турции объявило тендер
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Самое трудное – это определение истины… - Эльчин Мусаоглу о председательстве в жюри международного фестиваля
Военные эксперты России и Азербайджана обсудили на платформе Baku Network ситуацию в Афганистане и на Южном Кавказе (ВИДЕО)
Проверка документов граждан на входе в моллы и объекты общепита является законной - МВД Азербайджана
Азербайджан продолжает работу по безопасному возвращению вынужденных переселенцев на освобожденные территории – МИД
Корейские компании будут участвовать в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана - посол (Интервью)