БАКУ /Trend/ - Турция намерена создать в Узбекистане технопарк, сообщили Trend в правительстве Турции.

Согласно информации, в настоящее время между сторонами ведутся переговоры по поводу создания технопарка.

"Ожидается, что создание технопарка завершится до конца 2021 года", – сказали в правительстве Турции.

Было отмечено, что в случае, если стороны достигнут договорённости, технопарк будет создан Министерством промышленности и технологий Турции.

(Редактор: Надир Насиров)