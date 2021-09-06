Власти Турции намерены поощрять прямые иностранные инвестиции в промышленный сектор - Эрдоган

Турция 6 сентября 2021 23:02 (UTC+04:00)
Власти Турции намерены поощрять прямые иностранные инвестиции в промышленный сектор - Эрдоган

Турецкая экономика демонстрирует уверенный рост, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган в телеобращении по итогам заседания Кабмина республики, передает Trend со ссылкой на Анадолу.

Глава государства сообщил, что валютные резервы Турции, которые по итогам прошлого года составили 93,3 млрд долларов, по состоянию на 27 августа превысили 118 млрд долларов.

По его словам, правительство ожидает увеличения объема национального дохода до более чем 800 млрд долларов в текущем году и до 1 трлн долларов к заключительному этапу реализуемой в стране Среднесрочной программы развития.

Президент Эрдоган отметил, что власти Турции намерены поощрять инвестиции в основной капитал в сфере высоких технологий и прямые иностранные инвестиции в промышленный сектор страны.

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