Израиль импортировал автомобили из Турции почти на $300 млн

БАКУ /Trend/ - В январе – июле 2021 года Турция увеличила экспорт автомобилей в Израиль на 10,6 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 296,891 миллиона долларов.

Об этом сообщили Trend в министерстве торговли Турции.

В июле экспорт автомобилей из Турции в Израиль сократился на 23,5 процента по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 39,367 миллиона долларов.

Турция в январе – июле в целом увеличила экспорт автомобилей на 26,1 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 16,376 миллиарда долларов.

При этом в июле Турция экспортировала автомобили на 1,995 миллиарда долларов, что на 9,3 процента меньше показателя аналогичного периода 2020 года.

В последние 12 месяцев (июль 2020 - июль 2021 годов) экспорт турецких автомобилей составил 28,932 миллиарда долларов.

(Редактор: Константин Шапиро)