У берегов Турции произошло землетрясение
БАКУ /Trend/ - В Эгейском море произошло землетрясение магнитудой 4,5.
Об этом сообщает Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями Турции (AFAD), передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Согласно информации, эпицентр подземных толчков располагался у берегов района Датча турецкой провинции Мугла. Очаг землетрясения залегал на глубине 5,79 километра.
О разрушениях или пострадавших не сообщается.
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