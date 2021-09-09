Турция увеличивает экспорт продукции горнодобывающей промышленности

БАКУ /Trend/ - Турция в январе-августе 2021 года увеличила экспорт продукции горнодобывающей промышленности на 49,4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 3,802 миллиарда долларов.

Об этом сообщили Trend в турецком министерстве торговли.

В августе Турция экспортировала продукцию горнодобывающей промышленности на 509,238 миллиона долларов, что на 57,9 процента больше показателя августа 2020 года.

За последние 12 месяцев (август 2020 - август 2021) турецкий экспорт продукции горнодобывающей промышленности составил 5,527 миллиарда долларов.

(Редактор: Натаван Эфендиева)