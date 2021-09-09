Эрдоган обсудил с премьером Италии Афганистан и Ливию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с премьер-министром Италии Марио Драги. Об этом говорится в сообщении, распространенном Управлением по связям с общественностью АП Турции, передает Trend со ссылкой на Анадолу.

Обсуждена двусторонняя и региональная тематика, включая ситуацию в Афганистане и Ливии.

Президент Эрдоган отметил, что Анкара ожидает, что ее союзник по НАТО Италия будет придавать такое же значение двусторонним отношениям, как и Турция.

Касаясь состояния турецко-итальянских экономических связей глава государства обратил внимание, что за первые семь месяцев текущего года товарооборот между Турцией и Италией приблизился к 13 млрд долларов, превысив допандемический уровень. Турецкий лидер выразил уверенность, что в случае ускорения данной тенденции стороны легко могут достичь отметки в 30 млрд долларов.

Президент Эрдоган выразил надежду, что Италия продолжит поддерживать процесс интеграции Турции в Европейский Союз и развитие отношений между Анкарой и Брюсселем. Глава государства указал на необходимость в кратчайшие сроки и без предусловий начать переговоры об обновлении Таможенного союза и миграционного соглашения между ЕС и Турцией. По его словам, данный шаг послужит интересам всех сторон.

Президент Эрдоган также заявил о необходимости продолжать взаимодействие с движением “Талибан” в целях обеспечения доставки гуманитарной помощи в Афганистан. Турецкий лидер предупредил, что в противном случае следует ожидать усиления миграционного давления.

Также стороны обсудили ситуацию в Ливии. Президент Эрдоган подчеркнул, что Турция выступает за то, чтобы объявленные выборы в Ливии были проведены в запланированные сроки. Он добавил, что турецкие военные проводят обучение легитимных сил безопасности Ливии на основе официального запроса ливийской стороны.

Премьер-министр Италии пригласил президента Эрдогана принять участие в саммите G-20, который пройдет в Риме в октябре.

Телефонный разговор состоялся по инициативе итальянской стороны.