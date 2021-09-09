Свыше 31 тыс. человек выздоровели от коронавируса в Турции за сутки
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 257 человек.
Об этом, как передает Trend, сообщили в министерстве здравоохранения страны.
Согласно информации, за последние сутки в стране проведено 314 793 теста, положительными на наличие вируса оказались результаты 23 846 тестов.
За прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 31 322 человека.
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