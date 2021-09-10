Эрдоган и Рахмон обсудили двусторонние отношения
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.
Об этом сообщает Управление по связям при Администрации президента Турции, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".
Эрдоган и Рахмон обсудили турецко-таджикские отношения и региональные процессы, в частности ситуацию в Афганистане.
Турецкий лидер поздравил Рахмона с 30-летней годовщиной независимости Таджикистана и заявил, что Турция, как первая страна, признавшая независимость центральноазиатской республики, будет продолжать поддерживать эту страну.
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