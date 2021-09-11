Свыше 35 тыс. человек выздоровели от коронавируса в Турции за сутки
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 214 человек.
Об этом, как передает Trend, сообщили в министерстве здравоохранения страны.
Согласно информации, за последние сутки в стране проведено 318 835 тестов, положительными на наличие вируса оказался результат 23 562 тестов.
За прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 35 083 человек.
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