Свыше 35 тыс. человек выздоровели от коронавируса в Турции за сутки

БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 214 человек.

Об этом, как передает Trend, сообщили в министерстве здравоохранения страны.

Согласно информации, за последние сутки в стране проведено 318 835 тестов, положительными на наличие вируса оказался результат 23 562 тестов.

За прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 35 083 человек.