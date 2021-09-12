На севере Ирака погиб турецкий военнослужащий, еще один ранен
В результате обстрела со стороны террористов РПК на севере Ирака погиб военнослужащий ВС Турции, еще один ранен.
Об этом в воскресенье, 12 сентября сообщили в Министерстве национальной обороны Турции, передает Trend со ссылкой на Анадолу.
Террористы подвергли обстрелу зону проведения контртеррористической операции турецкой армии Pençe-Şimşek.
Раненый военнослужащий госпитализирован.
В ведомстве выразили соболезнования семье погибшего, ВС Турции и турецкому народу, пожелали скорейшего выздоровления раненому военнослужащему.
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