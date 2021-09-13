Свыше 25 тыс. человек выздоровели от коронавируса в Турции за сутки
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 243 человека.
Об этом, как передает Trend, сообщили в министерстве здравоохранения страны.
Согласно информации, за последние сутки в стране проведено 310 546 тестов, положительными на наличие вируса оказались результаты 21 352 теста.
За прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 25 616 человек.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Турция ведет переговоры о проведении 3-го этапа клинических испытаний отечественной вакцины в Азербайджане
Транспортные средства других стран не могут въезжать на азербайджанскую территорию без согласия Азербайджана – Минобороны
Азербайджанский фильм "Бастард" отмечен специальным упоминанием жюри международного фестиваля (ФОТО)
Незаконная транспортировка грузов в Карабах дает основание говорить о проведении Ираном неискренней политики - азербайджанский депутат