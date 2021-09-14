Свыше 26 тыс. человек выздоровели от коронавируса в Турции за сутки

БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончался 231 человек.

Об этом, как передает Trend, сообщили в министерстве здравоохранения страны.

Согласно информации, за последние сутки в стране проведено 319 110 тестов, положительными на наличие вируса оказались результаты 24 613 тестов.

За прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 26 052 человек.