Свыше 26 тыс. человек выздоровели от коронавируса в Турции за сутки
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончался 231 человек.
Об этом, как передает Trend, сообщили в министерстве здравоохранения страны.
Согласно информации, за последние сутки в стране проведено 319 110 тестов, положительными на наличие вируса оказались результаты 24 613 тестов.
За прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 26 052 человек.
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