2023 год - символ возрождения Турции - Эрдоган

2023 год станет символом возрождения Турции и турецкой нации.

Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган на 6-й ежегодной церемонии вручения премии “Anadolu Medya Ödülleri” в Анкаре, передает Trend со ссылкой на Анадолу.

“Сегодня мы находимся на пороге 2023 года, самого важного для нас рубежа на пути построения великой и могущественной Турции”, -сказал турецкий лидер.

Президент Эрдоган подчеркнул, что попытки вновь ослабить Турцию обречены на провал. “Последняя надежда тех, кто всеми силами пытается вытолкнуть нашу страну из процесса реструктуризации глобальной системы, - воскресить прежнюю Турцию в 2023 году, однако им не удастся достичь своих целей”, - заявил глава государства.