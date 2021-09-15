2023 год - символ возрождения Турции - Эрдоган
2023 год станет символом возрождения Турции и турецкой нации.
Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган на 6-й ежегодной церемонии вручения премии “Anadolu Medya Ödülleri” в Анкаре, передает Trend со ссылкой на Анадолу.
“Сегодня мы находимся на пороге 2023 года, самого важного для нас рубежа на пути построения великой и могущественной Турции”, -сказал турецкий лидер.
Президент Эрдоган подчеркнул, что попытки вновь ослабить Турцию обречены на провал. “Последняя надежда тех, кто всеми силами пытается вытолкнуть нашу страну из процесса реструктуризации глобальной системы, - воскресить прежнюю Турцию в 2023 году, однако им не удастся достичь своих целей”, - заявил глава государства.
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