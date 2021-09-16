Свыше 28 тыс. человек выздоровели от коронавируса в Турции за сутки

БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 248 человек.

Об этом, как передает Trend, сообщили в министерстве здравоохранения страны.

Согласно информации, за последние сутки в стране проведено 341 004 теста, положительными на наличие вируса оказались результаты 28 224 тестов.

За прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 28 536 человек.