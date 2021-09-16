Турецкий порт BOTAS принял более 700 судов
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В минобразования Азербайджана прояснили вопрос отсутствия в электронной системе данных о некоторых дипломах
В Азербайджане завершены ремонтно-строительные работы в 36 школах, пострадавших во время 44-дневной войны
Чем больше людей вакцинируется от COVID, тем позитивнее будет результат - глава офиса ВОЗ в Азербайджане
В МИД Азербайджана прокомментировали незаконный визит члена Национальной ассамблеи Франции в Ханкенди
В азербайджанской армии прошли мероприятия, приуроченные к 103-й годовщине освобождения Баку от оккупации (ФОТО)
В Туркменистане разрабатывается законодательная платформа для создания единой базы цифровой экономики
Магистерская степень международного класса с двойным дипломом от University of York и University of Strasbourg (ФОТО)
Туркменистан и Узбекистан обсудили вопросы сотрудничества в использовании водных ресурсов реки Амударья